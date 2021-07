"Wir freuen uns riesig, ist die diesjährige zweite Austragung des Secret Garden wiederum so erfolgreich gestartet. Wir durften viele zufriedene Gäste begrüssen und spürten eine Dankbarkeit dafür, dass trotz anhaltender Pandemie etwas läuft im Dorf", sagt Organisator Urs Auchter. Der Auftakt hätte dank gutem Sommerwetter am Donnerstagabend, 22. Juli 2021, wohl auch nicht besser sein können. Die Schweizer Mundart-Sängerin Sina (Trio) verzauberte, wie es der Eventbeschrieb voraussagt, mit magischen Momenten im Abendrot. Es folgten Spanky Hammers mit Rock n’ Roll, Country und Blues, Karavann mit dänisch-schweizerischem Pop sowie Joya Marleen, das SRF3 Best Talent des Monats Juni 2021.

Dodo und 77 Bombay Street Duo bereits ausgebucht

Zum Festival Der Secret Garden ist ein Musikfestival für Einheimische und Gäste in Lenzerheide. Es dauert vom 22. Juli bis 8. August 2021, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, sowie Montag, 2. August 2021, und findet auf der Wiesenfläche vor dem Berggasthaus Crest’ota statt. Strohballen und Liegestühle im Zentrum eines umwerfenden Bergpanoramas laden die Besucherinnen und Besucher ein, eine grosse Programmvielfalt und kulinarische Leckerbissen zu geniessen. Tickets gibt es nur im Vorverkauf unter arosalenzerheide.swiss/secretgarden

Der Secret Garden ist noch nicht vorbei: Auch die kommenden zwei Wochenenden stehen erneut im Zeichen von Livemusik. Während die beiden Headliner-Konzerte von Dodo und 77 Bombay Street Duo bereits ausverkauft sind, gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, den Secret Garden zu besuchen. Musikalische Highlights versprechen die weiteren Headliner Adrian Stern Duo, Anna Rossinelli und Appenzeller Welttournee, aber auch diverse kleinere Acts. Die Programübersicht gibt es auf arosalenzerheide.swiss/secretgarden