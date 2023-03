Modulr

Nach der Reiseflaute durch die Pandemie wächst die Lust bei Urlaubern, endlich wieder mal die Koffer zu packen. Google-Trends-Daten zeigen, dass die Nachfrage nach Reisen im Vergleich von 2021 zu 2022 weltweit um sechs Prozent anstieg. Da kommt die Einführung von «Performance Max für Reiseziele» für die gebeutelte Hotellerie gerade richtig.

40 Prozent der Urlaubsreisenden geben an, dass sie mehr Zeit in die Reiseplanung investieren als vor der Pandemie (Quelle: Google/Kantar, The Expectat