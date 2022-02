"Gian und Giachen und der grosse Frühlingsputz", das neue Kinderbuch von Graubünden Ferien, ist seit Dienstag, 22. Februar 2022, überall erhältlich. Horizont Swiss hat bereits darüber berichtet. Kurz danach feierte das neueste Steinbock-Abenteuer die Platzierung auf der Bestsellerliste und folgte so seinen drei Vorgängern. Das schreibt Wirz in einer Mitteilung vom Donnerstag. Mehr zum Thema Werbung für Graubünden Band 4 der Bestsellerreihe Das vierte Kinderbuch aus Graubünden setzt die Bestsellerserie fort: Das Frühlings-Abenteuer mit Gian und Giachen komplettiert die vier Jahreszeiten und startet die diesjährige Familienkampagne des Alpenkantons. Begleitet werden die bunten Geschichten durch die interaktive Plattform Kinderwelt sowie durch Hörspiele. Mehr zum Thema Jung von Matt Steinböcke Gian und Giachen sind Hauptfiguren in einem Kinderbuch Jung von Matt und Graubünden Ferien lancieren im Rahmen der Winter-Familienkampagne das Kinderbuch "Gian und Giachen und der furchtlose Schneehase Vincenz". "Die Bücher rund um Gian und Giachen sind ein Beispiel für die organische Integration einer Marke in den Alltag der Zielgruppe», meint Alain Eicher, Executive Creative Director von Wirz. «Unser Job ist schlussendlich, die Übernachtungszahlen in Graubünden zu erhöhen – in diesem Fall mit einem Kinderbuch." Das Kinderbuch Gian und Giachen und der grosse Frühlingsputz ist online und im Handel erhältlich.