© zVg Das Fuehrungsduo Roland Schuler und Marion Schmitz hat allen Grund zum Strahlen

Arosa Tourismus blickte an der heutigen Generalversammlung auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021/22 zurück. Die Tourismusorganisation schliesst mit einem Jahresgewinn von knapp CHF 35'000 ab. Als Resultat von vorbildlicher Zusammenarbeit in Arosa konnten im letzten Geschäftsjahr so viele Logiernächte wie nie zuvor verzeichnet werden.