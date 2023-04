zVg

Moflix-Gründer und Verwaltungsratspräsident Marc Degen

Das Schweizer TelcoTech-Startup Moflix setzt seinen internationalen Erfolgskurs fort. In einem neuen Bericht des globalen Technologieanalysten Counterpoint Research steht Moflix an der Spitze der Herausforderer im Bereich der aufstrebenden "embedded SIM"-Technologie (eSIM) und wird nach dem etablierten Marktführer an zweiter Stelle geführt. Moflix hat seinen Sitz in der Schweiz und in Finnland und liefert eine zukunftsgerichtete, digitale "Telco-in-an-App"-Lösung für Telekommunikationsbetreiber aller Art.

Das Ergebnis reflektiere den starken Wachstumskurs des Unternehmens und folge auf den erfolgreichen Einsatz seiner "Telco-in-an-App"-Lösung bei d