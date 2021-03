Überall – Nico Yang & Philip Meier © zvg © zvg © zvg Die 52 Teilnehmerteams der 14. Ausgabe des Nachwuchswettbewerbs hatten eine spannende Aufgabe des diesjährigen Hauptsponsors McDonald’s Schweiz zu bewältigen: Die neue „Mobile Order & Pay“-Funktion bei der relevanten Zielgruppe bekannt zu machen und diese zu motivieren, erste Erfahrungen mit der neuen Bestell- und Bezahlfunktion der McDonald’s App zu machen. Jetzt Hunger? Jetzt bestellen. – Florian Kech & Urs Westermann © zvg © zvg © zvg McDo Stadelhofen O – Maurice Friedrich & Julian Stauffer © zvg © zvg All in your pocket. – Katharina Binder & Isabelle Benz © zvg Timer – Noah Acil & Pascal Hegemann © zvg © zvg Fingerprint – Hannah Züttel & Jan Theus © zvg © zvg © zvg Skip The Line – Julia Lenauer & Elhan Abduli © zvg © zvg © zvg Von überall bestellen – Naomi Gulla & Angela Tollardo © zvg © zvg McSoischsläbe – Gianin Walter & Yannick Lippuner © zvg Faster Than Fast Food – Pia Chlumetzky & Tina Bloetjes Faster Than Fast Food – Pia Chlumetzky & Tina Bloetjes Faster Than Fast Food – Pia Chlumetzky & Tina Bloetjes - Plakate

„Die Kategorie Outdoor wusste auch in diesem Jahr mit den meisten Einreichungen zu überzeugen. Das ungebrochene Interesse an diesem attraktiven Medium wurde mit einer Auswahl an qualitativ sehr guten Arbeiten belohnt. Am Ende wurden sogar zwei plakative Ideen zu verdienten Siegern innerhalb dieser klassischen Kategorie gekürt.“, freut sichZu gewinnen gibt es wie immer die begehrten ADC Young Creatives Awards in den Kategorien Film, Outdoor, Direct. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Young Creatives Award können zudem Mitglieder des „Young ADC“ und somit Teil des ADC Switzerland werden. Das Besondere dabei: Die Young Professionals erhalten ein „Ticket“ zum Mitjurieren bei der nächsten ADC Jurierung und entscheiden somit über die Shortlist- und Bronze- Awards am ersten Jury-Tag.Neben McDonald’s als Hauptsponsor und Briefinggeber darf sich der Veranstalter über die Unterstützung der langjährigen Sponsoren APG|SGA Out of Home Media, Blick, Post CH AG, Swissfilm Association und Keystone SDA freuen. Mediale Unterstützung erhält der bedeutende Kreativ-Nachwuchswettbewerb von den Fachmedien „persönlich“ und der „Werbewoche“. Veranstalter ist der ADC Switzerland, unterstützt vom Verband LSA Leading Swiss Agencies.