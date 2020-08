Die beliebtesten Videos im Juli 2020

@thispronto - Richtet einen Latte Macchiato auf einem iPad an. Der User gehört mit mehreren Kreationen seit Juni zu den Top-Creators

@asaniamir Eine junge Frau geht in einer schönen Schweizer Landschaft wandern. Auch sonst bietet die Creatorin wunderbare Landschaftsvideos.

@thispronto Ein junger Mann kocht und brät Schweizer Wurst mit Käse

@traditionalswiss Qualitätskontrolle von Schweizer Käse

Künstlerin malt ein Bild des Jokers

in teures Auto wird lackiert. Schweizer Nutzer*innen sehen sich gerne Autoinhalte an.

Creatorinnen und Creators mit den meisten Followerinnen und Follower aus der Schweiz

@lnx._.n Diese@graffeur.ch E@luzpalokaj - Hochzeit in Zeitlupe in schöner Schweizer Stadt mit dem iPhone gedreht @jidelkis_gallardo Wunderschöne Landschaftsaufnahmen eines Schweizer Sees und der Berge @noeminikita Point of View: "Du triffst dein zukünftiges Ich" @smallturnsbig einen Monitor unter einem Mikroskop anschauen@noeminikita - Top-Video der Top-TikTokerIn. Kreativität und Special Effects stehen im Vordergrund.