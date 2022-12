Heute entstehen Food Trends nicht mehr nur in In-Lokalen und durch angesagte Köche und Kochbücher. Sie werden auf Social-Media-Kanälen wie Facebook, Insta und Twitter geposted, entdeckt, geliked und in Windeseile verbreitet. Auch der Videokanal Tiktok hat sich zu einer wichtigen Drehscheibe für spannende kulinarische Kreationen entwickelt.



Tiktok bietet viele Möglichkeiten, neue Rezepte auszuprobieren und mehr Spaß am Kochen zu entwickeln. Das zeigt sich auch in Zahlen: Der Hashtag #foodtiktok konnte im Jahr 2022 über 106 Milliarden Aufrufe verzeichnen. "Chiquito", eine Restaurantkette in Großbritannien, hat die Food-Trends mit den meisten Klicks ermittelt.

Besonders über einen kann man sich nur wundern. Die gute alte "Worschtplatte" wird als Megatrend "Charcuterie Board" gefeiert. Aber nun gut, optisch macht sie tatsächlich viel mehr her als der gute alter 70er-Jahre-Buffet-Klassiker. Wenn Sie die Hyper-Hyper-Rezepte nachkochen wollen: Hier kommt die Top Ten



Das große Tiktok-Ranking im Überblick Cloud Bread: 3.4 Milliarden Views Baked Oats: 1.3 Milliarden Charcuterie Boards: 1.2 Milliarden Views Pasta Chips: 1.1 Milliarden Views Mug Cake: 1 Milliarde Views Birria Tacos: 922.2 Millionen Views Pink Sauce: 599.8 Millionen Views Cinnamon Rolls: 597 Millionen Views Nacho Tables: 415.1 Millionen Views Butter Boards: 358.4 Millionen Views