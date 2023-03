"From Nose to Tail" und die Reorientierung an klassischen Rezepten und Zutaten ist längst mehr als nur eine kurze Modeerscheinung. Katzenfleisch hält langsam wieder Einzug in die moderne europäische Küche – und YES! Creative Digital Marketing aus Chur ebnet mit ihrem Katzen Kochbuch den Weg für den neuen Trend. Das Ganze ist letztlich eine Spendeaktion.

Altüberliefertes ist in, Szene-Restaurants punkten mit modernen Interpretationen von Omas Rezepten und längst vergessen geglaubte Lebensmittel landen wieder in den Kochtöpfen. So auch Katzenfleisch. Während des zweiten Weltkriegs waren Katzen eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan der hungernden Bevölkerung, aber heute ist der Verzehr von Katzenfleisch in unseren Regionen in Vergessenheit geraten. Dabei gelten Stubentiger in anderen Teilen der Welt immer noch als Delikatesse. Langsam lebt die Tradition des Katzenessens hierzulande wieder auf und die Churer Agentur YES! Creative Digital Marketing setzt mit ihrem Katzen Kochbuch auf den neuen Trend.

Das aufwändig gestaltete Kochbuch beinhaltet 30 moderne Rezepte mit Katzenfleisch und überzeugt sowohl inhaltlich als auch durch die qualitativ hochstehende handwerkliche Fertigung. Um ambitionierte Hobbyköch:innen zum Vorbestellen des Kochbuchs zu animieren, lanciert YES! eine crossmediale Kampagne. Digital wird diese auf verschiedenen Social-Media-Kanälen ausgespielt, analog ist die Kampagne an mehreren Orten auf Out-of-Home Plakaten zu sehen. Auf der Landingpage www.katzenkochbuch.ch erhält die Zielgruppe einen Einstieg ins Thema Katzenkochen und findet erste Proberezepte. Wer möchte, kann eigene Rezepte hochladen sowie andere Rezepte kommentieren und natürlich das Buch vorbestellen.Mit der Kampagne möchte YES! Creative Digital Marketing zeigen, dass sie die richtige Agentur sind, wenn man mit Werbung auffallen möchte. Denn einzig und allein darum geht es den kreativen Köpfen aus Chur: "Natürlich würden wir niemals Katzen essen, im Gegenteil. Wir verurteilen es aufs Schärfste, dass es in der Schweiz immer noch erlaubt ist, seine eigene Katze zu essen*, sagtInhaber der Agentur. «Das Ganze ist ein Werbegag, das Kochbuch wird selbstverständlich niemals realisiert. Die Kampagne haben wir unabhängig von NGOs oder sonstigen Auftraggebern selbstinitiiert. Uns geht es darum, mit kreativer Werbung aufzufallen – und die Aufmerksamkeit nutzen wir, um die Besucher:innen der Website zu motivieren, für Katzen in Not zu spenden.» YES! Creative Digital Marketing unterstützt seit mehreren Jahren Vier Pfoten und setzt sich auch für die Organisation Save The Children ein. Deshalb der Aufruf: "Spende jetzt für das Wohl von Katzen: katzenkochbuch.ch