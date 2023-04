Unternehmen

Der Wagner-Standort Nonnweiler soll im neuen Joint-Venture erhalten bleiben.

Nestlé holt sich Finanzinvestor PAI als Partner in sein Pizzageschäft. Die Sparte, zu der auch der deutsche Hersteller Wagner gehört, soll in einem Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Deutschland aufgehen.

Der Lebensmittelkonzern Nestlé gibt die Kontrolle über seine Tiefkühlpizza-Sparte ab. Das Geschäft im Umfang von rund 400 Mio. E