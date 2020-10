Die Zeitschrift war 2008 unter dem Titel "more" lanciert worden. 2016 erfuhr sie einen Relaunch und war von diesem Zeitpunkt an sechsmal pro Jahr am Kiosk und an ausgewählten Ticketcorner-Vorverkaufsstellen erhältlich sowie im "SonntagsBlick"-Abo enthalten. Zwischenzeitlich hatte Ticketcorner das Magazin aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie eingestellt.Jetzt soll "event." wieder auf den Markt kommen, aber in neuer Form. Laut einer Medienmitteilung wird aus dem Magazin eine Spezialbeilage, die über kommende Events berichtet – Pop und Rock, Klassik, Schlager, Zirkus, Musicals und Comedy, aber auch Sport, Ski und Freizeit sollen Thema sein. Das Ticketcorner-Special wird demnach schlanker als das bisherige Magazin sein, zehn Mal im Jahr erscheinen und mit mehr Zeitungscharakter auftreten. Auch die Reichweite werde erhöht, denn "event." werde allen "SonntagsBlick"-Abonnenten ins Haus geliefert und zugleich in die Kioskausgaben integriert. Insgesamt, so Ticketcorner, wird das Printobjekt damit eine Auflage von 115.960 Exemplaren (Quelle: WEMF/beglaubigt 2020) und eine Leserschaft von 461.000 Personen (Quelle: MACH Basic 2020-2) erreichen.