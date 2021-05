© thjnk Zürich

© thjnk Zürich

Daten werden live umgewandelt

OCHSNER SPORT – RUNTIME APP

Viktor Röthlin und Marc Jäggi

© thjnk Zürich

Rennen wird zum Game

Credits Verantwortlich bei Ochsner Sport: Marco Greco (Leiter Marketing), Patrizia Fiechter (Teamleiterin Klassische Kommunikation), Viktor Röthlin (Running-Experte), Nathalie Brunner (Klassische Kommunikation), Jan Cahlik (Online Marketing)

Marco Greco (Leiter Marketing), Patrizia Fiechter (Teamleiterin Klassische Kommunikation), Viktor Röthlin (Running-Experte), Nathalie Brunner (Klassische Kommunikation), Jan Cahlik (Online Marketing) Verantwortlich bei thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Text), Lukas Frischknecht, Leandro Disler (Art Direction), Andrea Bison (GF Beratung), Marie Vuilleumier, Angela Cristofari (Beratung), Calvin Kröhne (Digitalberatung), Gordon Nemitz (GF Strategie)

Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Text), Lukas Frischknecht, Leandro Disler (Art Direction), Andrea Bison (GF Beratung), Marie Vuilleumier, Angela Cristofari (Beratung), Calvin Kröhne (Digitalberatung), Gordon Nemitz (GF Strategie) Externe Partner: Ateo: Sebastian Tobler, Xavier Heimgartner (App-Programmierung), infected GmbH (Filmproduktion), JingleJungle (Ton), Sonicate: Marc Jäggi (Podcast-Moderation und - Produktion)

Die dafür entwickelte App ermittelt mit GPS und Sensordaten, ob die User rennen. Dabei werden die Schritte live analysiert, aufgezeichnet und die Geschwindigkeit ermittelt. In diesem "Running-Mode" weiss Runtime in Echtzeit, ob die User rennen. Bleibt man stehen, pausiert die Wiedergabe und man wird dazu animiert weiterzurennen. Hat man eine Folge beendet, kann man diese im "Rewind-Player" jederzeit nochmals hören.Runtime besteht aus zwölf Folgen, in denen Marathon-Europameister Viktor Röthlin und Moderator und Runner Marc Jäggi mit den Usern auf einen Run gehen. Zu Gast sind auch die erfolgreichste Schweizer Marathonläuferin, Maja Neuenschwander und Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig-Hug. Der Podcast macht als Running-Neuling genauso Spass wie als erfahrener Runner. So wird man zum Beispiel in der Kategorie "Viktor im Ohr" vom Europameister live während des Runs gecoacht. Die Folgen behandeln verschiedenste Running-Themen von der richtigen Haltung, unterschiedlichen Laufstilen über die Ausrüstung bis hin zur grossen Marathonfolge.Da jede Folge ein Run ist, werden die User immer fitter und deshalb auch die Folgen immer länger. Um die Motivation zusätzlich zu steigern, schaltet man mit jeder beendeten Folge über den "Success-Screen" eine Belohnungen frei, die bei OCHSNER SPORT online oder im Store eingelöst werden kann. So rennt man intuitiv und spielerisch durch die Folgen, schaltet Belohnungen frei und steigert seine Fitness von Level zu Level. Oder von Run zu Run. Und natürlich kann man seine fertigen Runs mit der Community direkt auf Social Media teilen. Schaut man auch die zwölfte und letzte "Marathonfolge", ist man bei der Verlosung um den geheimen Hauptpreis dabei. Die Runtime-App ist ab sofort im Apple App-Store und Google Play-Store verfügbar. Der Bewerbungsilm wird mit einer Sport-Influencer-Kampagne lanciert und ist in verschiedenen Online-Formaten zu sehen. Die App wird mit einer Performance-Kampagne online, auf Social Media, Spotify und POS-Massnahmen beworben.