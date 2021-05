© thjnk Zürich

Während Menschen mit Bürojobs seit mehr als einem Jahr, wenn möglich von zu Hause aus arbeiten und ihnen so langsam die Decke auf den Kopf fällt, arbeiten die Bio-Bäuerinnen und -Bauern auf ihren Höfen draussen. Der ideale Arbeitsort mit viel Platz und frischer Luft. Und es gibt alles, was man braucht – sogar in Bio-Qualität: saftiges Obst als Pausensnacks, Mittagessen aus dem eigenen Betrieb, Milchprodukte zum Zvieri und vieles mehr.