Publicis

Der Scopes-Report liefert einen Eindruck über den Stand der Nachhaltigkeitskommunikation in der Schweiz. Hinter der Studie stehen die Publicis Groupe Switzerland, Grownate und die Universität St. Gallen (HSG).

Wie nehmen Schweizerinnen und Schweizer die Nachhaltigkeitskommunikation von Unternehmen wahr? Und vor welchen Herausforderungen stehen die Unternehmen? Auf diese Fragen will der erste „The Swiss Consumer Perception of Sustainability“-Report (Scopes) Antworten geben. Erstellt haben das über 50 Seiten starke Werk die Publicis Groupe Switzerland, Grownate und der Universität St. Gallen (HSG). Ein Blick in die Daten.

Es ist ein umfassender Blick, den der Scopes-Report auf die Nachhaltigkeitskommunikation ermöglicht. Über 50 Seiten stark, viel Text ein paa