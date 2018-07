Eine Reihe neuer Firmen, welche die Blockchain-Technologie für revolutionäre Geschäftsideen nutzen, etabliert sich unter dem Namen Crypto- Community. Im vergangenen Jahr wurde diese Community Zeuge einer neuen Art und Weise der Finanzierung: So genannte ICOs, deren Ziel es ist, genügend Kapital aufzubringen, um dezentrale, disruptive Lösungen auf Basis der Blockchain-Technologie zu entwickeln. Basierend auf einer Statistik von Coinschedule fanden im vergangenen Jahr 210 ICOs weltweit statt. Allein im ersten Quartal 2018 wurden bereits 171 ICOs verzeichnet.



German Ramirez und Anna-Lena Stach, Mitgründer von The Relevante House (© zvg)

Mit dieser rasant steigenden Marktentwicklung erhöhen sich auch die Anforderung an die Start-ups. Die Herausforderung, ihre Marke, ihr Produkt und die dazugehörige Story zu positionieren und zu kommunizieren wird zu einem klaren und starken Differenzierungsmerkmal. Aus diesem Bedürfnis heraus entsteht eine neue Generation von, auf Blockchain spezialisierten, Dienstleistern wie The Relevance House.„Die Investoren werden selektiver und anspruchsvoller“, sagt Anna-Lena Stach, Mitgründerin von The Relevance House und kreative Marketingveteranin. „Sie wollen verstehen, was die Startups planen und was sie ausmacht.“Mit dem ausschliesslichen Fokus auf die Blockchain-Technologie und die ICOs unterstreiche The Relevance House sowohl das Potenzial dieser neuen Industrie als auch den Standort Schweiz als wichtige Drehscheibe in der Crypto-Ökonomie, hiesst es in einer Mitteilung. "Wer ein erfolgreiches Produkt auf dieser Technologie implementieren möchte, muss seine Marke von der strategischen Ausrichtung über die digitale Kommunikationsstrategie bis hin zur visuellen Gestaltung und Content Produktion begleiten." Es bedürfe einer zielgerichteten Ansprache sowohl der Investoren wie auch der Community selbst.Die in Zug ansässige Agentur verfügt über ein Team aus Kommunikationsprofis, Analytikern, Researchern, Designern und Beratern, die mehr als 20 Jahre lang Unternehmen und Start-ups aus verschiedenen Industrien national wie auch international begleitet und aufgebaut haben. Dadurch verfügt The Relevance House über Erfahrungen in Branding, Strategie, Content-Marketing, Design und digitaler Kommunikation sowie über Branchenwissen aus der Crypto-Szene.Auch das Preismodell der neuen Agentur ist auf die Bedürfnisse von Blockchain Startups zugeschnitten: The Relevance House ist in jedem Projekt selbst Investor. "Das Unternehmen macht nur dann Gewinn, wenn das Start-up erfolgreich ist", heisst es in der Mitteilung.„Damit die Blockchain-Technologie die Akzeptanz der Masse erreicht, muss sie verständlicher und natürlich relevanter werden" sagt German Ramirez, Mitgründer von The Relevance House. "Unsere Beratungsagentur fungiert als Vermittler und sozusagen 'Übersetzer' für Startups vor, während und nach dem ICO. Damit ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Aufmerksamkeit auf die Entwicklung ihrer Produkte und Lösungen für die Cryto-Welt zu richten, und nicht darauf, herauszufinden, wie sie sich auf dem Markt positionieren und etablieren. Das machen wir.“