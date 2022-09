Dritte Staffel startet am 12. Oktober

"The Masked Singer Switzerland"

© Willi Weber / ProSieben Schweiz Der Pfau, der Pinguin und das Mammut beim grossen Finale in der letztjährigen Staffel von "The Masked Singer Switzerland"

Eine der erfolgreichsten TV-Shows der Gegenwart geht am Mittwoch, 12. Oktober 2022, in die dritte Runde: "The Masked Singer Switzerland" - das sind acht prominente Persönlichkeiten, sechs Live-Shows, ein prominent besetztes Rateteam und natürlich stets die grosse Frage: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Moderiert wird die grosse Gesangs-Rate-Show erneut von Anna Maier.