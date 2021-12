Zuvor bekleidete sie bei Hewlett Packard und Hewlett Packard Enterprises (HPE) verschiedene Führungspositionen – unter anderem als Chief Operating Officer für DACH sowie Zentral- und Osteuropa bei HPE. In der Position als Country Manager Schweiz folgt Scheck bei Teradata aufder als Vice President Central Europe die Region Zentraleuropa bei dem IT-Unternehmen übernommen hat. „In einer digitalen und hochvernetzten Welt sind Daten das wichtigste Asset für Unternehmen – und um ihre Daten monetarisieren zu können, brauchen sie volle Flexibilität in ihrer IT", erklärt Scheck.Die Kunden von Teradata, so der Anspruch, sollen so den strategischen Wert ihrer Daten voll ausschöpfen, komplexe Geschäftsentscheidungen treffen und schneller auf Marktveränderungen und Kundenbedürfnisse reagieren. Dazu will Scheck auch den Fokus auf strategische Kooperationen mit globalen und lokalen Schweizer Partnern richten.