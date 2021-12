Mehr zum Thema

Teil.ch für THE GYM

Vorfreude auf das Wiedersehen

Am 11. Mai hat der Lockdown für Fitnesscenter ein Ende. Auch für die beiden THE GYM Fitnessstudios in Lupfig und Baden-Dättwil. Ein hoch motiviertes Team freut sich auf ein Wiedersehen mit den Kundinnen und Kunden. Die Agentur Teil.ch hat als Vorgeschmack auf das bevorstehende Ereignis ein Mailing entwickelt, das bereits an alle Mitglieder verschickt wurde.