Münnich kommt von Nike, wo er zuletzt als VP Inline Stores für EMEA tätig war. Insgesamt arbeitete der designierte Mammut-CCO zwölf Jahre in verschiedenen Positionen für die größte Sportmarke der Welt – von General und Wholesales Management bis hin zu Cross-Channel DTC Führung. Davor war Münnich sechs Jahre lang bei der Boston Consulting Group.



Münnich übernimmt die Aufgaben von EMEA-Chef Simen Mørdre, der den Posten des CCO seit dem Ausscheiden von Oliver Arndt interimsweise innehatte . Münnich kündigt an, neben einem Ausbau der D2C-Präsenz auch die "starken B2B-Partnerschaften zu stärken". Heiko Schäfer , CEO bei Mammut, kommentiert: "Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Sport- und Konsumgüterindustrie ist Felix ein absoluter Commercial-Experte. Ich bin überzeugt, dass Felix seine ganze Energie und sein Fachwissen einsetzen wird, um unser Geschäft über alle Vertriebskanäle hinweg auszubauen. Ich bin sehr dankbar, dass Simen Mørdre, unser bisheriger CCO ad interim, ihm ein starkes und engagiertes Team übergibt. Darüber hinaus bin ich Simen Mørdre für seinen Einsatz in den letzten Monaten dankbar. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Felix und unserem engagierten Commercial Team."Damit ist der Umbau des Mammut-Managements fast abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, ist die letzte noch nicht final besetzte Position die des bzw. der CMO. Heiko Schäfer trat den Chefposten Anfang September an, am 1. Oktober startet Paul Cosgrove als Produktchef . Seit Mai ist Wilhelm Matheson Finanzchef bei Mammut in Seon. Im vergangenen Jahr hatte der Finanzinvestor Telemos Capital das Unternehmen vom Schweizer Mischkonzern Conzetta übernommen.