Claudio Lumbiarres

Als neuer Managing Director für die Schweiz, Österreich und Skandinavien führt Claudio Lumbiarres in diesen Märkten ab sofort die Geschäfte der globalen Mediaplattform Teads. Seit Februar 2015 arbeitet er in verschiedenen Managementpositionen für die Werbeplattform, zuletzt in der Rolle des Vice President Sales für Skandinavien, Österreich und die Schweiz, die er erfolgreich verantwortete.

Claudio Lumbiarres bringt eine maßgebliche strategische Verkaufsexpertise im Werbeumfeld in seine neue Rolle mit. So verantwortete er bereits de