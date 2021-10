Ganz neu an Bord ist der Norweger Martin Winther, der mit 20 Jahren Erfahrung in Agenturen wie Leo Burnett und 180heartbeats + Jung von Matt in Polen gearbeitet hat. Seine letzte Station in der Schweiz war Jung von Matt/Limmat, bevor er jetzt das kreative Führungsteam als Creative Director bei TBWA\ verstärkt. Wie Martin ist auch der Neuzugang Mathias Bart ADC-Mitglied. Mathias verstärkt das McDonald’s und Swisscom-Team als Senior-Texter. Seine vorherigen Stationen waren unter anderem Havas, Leo Burnett und Publicis, wo er auf Kunden wie Credit Suisse, Sunrise und der WOZ gearbeitet hat.



Bereits im April startete Calvin Kröhne als Digital Creative Director, das BOSA-Jurymitglied war zuerst bei Wirz und später bei Thjnk für Digitales verantwortlich und soll nicht nur die digitale Kreation weiterentwickeln, sondern darüberhinaus auch in beratender Funktion das breite Kundenportfolio der Agentur aus dem Seefeld in Sachen digitaler Transformation & Kommunikation betreuen.



Zusätzliche frische Kreativität kommt aus den Köpfen der Neuzugänge Raphael Hemmi, Moritz Lüth und dem im November zur TBWA\ wechselnden Jan Krohn, der von Serviceplan nur wenige Meter weiter in die Seefeldstrasse wechselt. Alle nicht im Bild.