TBWA\Zürich und OMD Schweiz zeigen mit der aktuellen Kampagne, wie Emotion und Innovation im Moment des Heisshungers zusammenkommen.

Credits Verantwortlich bei McDonald's Schweiz: Stijn Heytens (Marketing Director), David Smadja (Digital Marketing Lead), Anne-Cécile Combe (Senior Digital Consultant); Verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Tizian Walti, Angelo Sciullo, Reto Clement, Susanna Fill, Wolf Gaertner, Sabine Grossmann, (Kreation) Dominik Laubscher, Chiara D’Arpa (Beratung); Verantwortlich bei OMD Schweiz (Media): Julien Swoboda (Communication Director), Alina Punz (Digital Director), Christian Bremer (Project Manager), Drop8 AG (Publisher) Sam Lutz, Founder; Partner: Shining Film (Filmproduktion), Jan Bonny (Director), Mokoh Music (Music Production), Schaub Stierli, Roland Kniel (Fotografie)

Man kann sich heute kulinarisch fast alles liefern lassen. Doch es gibt nur ein Essen, auf das man diesen ganz speziellen Heisshunger hat. Und nicht nur das, das Essen von McDonald’s ruft in uns auch ein ganz eigenes Verhalten ab. Denn seit Kindesbeinen an haben wir gelernt, dass sich das McDonald’s-Restaurant von allem Gewohntem unterscheidet. Diesen Insights folgt auch der neue TVC von TBWA\Zürich und hat deshalb dieses einzigartige Gefühl mit dem renommierten Regisseur Jan Bonny und Shining in einem TVC in Szene gesetzt.Begleitet wird die Kampagne von drei Food-Sujets, die sich an den gelernten McDonald’s Inszenierungen orientieren. Nur, dass sie nun zuhause in verschiedenen Lebenssituationen platziert sind. Für einen zusätzlichen Push wird die Kampagne von einer Sales Kampagne begleitet, die Online, in der McDonald’s App und in öffentlichen Verkehrsmitteln in der Deutschschweiz und Romandie zum Einsatz kommt.Um Tausende Gamer im Moment ihres Heisshungers zu erreichen hat die aktuelle Kampagne zudem einen Auftritt als Bandenwerbung im Online Game Football Manager 2020. In diesem Bereich zeigt sich die Omnicom Mediagroup gemeinsam mit Drop8 als „First Mover“ in der Schweiz. Die Kampagne ist bis Mitte November On Air.