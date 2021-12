McDonald’s schenkt Kunden in der Weihnachtszeit Hunderttausende Produkte, wie Desserts, Burger oder ganze Menus. Deshalb wird aus der McDonald’s App einmal mehr ein Arcade Game, bei welchem wirklich alle gewinnen.



McDonalds XMas MagicRun

© zVg

© zVg

© zVg

Das In-App Game «X-mas Magic Run» bietet den Usern diesen Dezember neue Zusatzfunktionen wie eine Übersichtskarte, Geheimlevel, mehr Jahreszeiten und noch mehr Tages-, Wochen- und Hauptpreise. So holt das Game eine grosse Zahl der rund 1 Mio. McDonald’s App-User und neue Gäste in die Restaurants und bietet zudem die Chance auf zahlreiche Incentives von Kooperationspartnern wie Snipes, Coca-Cola, One+ und Zattoo.Durch Cross Campaigning in Social Media und In-Game Specials werden auch die Snipes X McDonald’s Kollektion und die Big Mac Bacon auf spielerische Art und Weise in die Winterkampagne eingebunden.Wie im vergangenen Sommer kommt auch das Wintergame in einer 8-Bit Grafik daher und darf als Hommage an legendäre Arcade Games wie «Super Mario bros.» und «Wonder Boy» verstanden werden. Realisiert wurde das Spiel zusammen mit TBWA\X aus Amsterdam. Der Spot zum Game entstand wieder mit Shining und Regisseur Simon Wannaz. Begleitet wird die Kampagne von Print, Online- und Social Media Massnahmen – sowie weihnächtlichen GIF-Animationen, die auf Social Media verwendet werden können und als Windowsticker in den Restaurants zu sehen sind.