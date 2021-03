Leo Eiholzer (22) absolvierte die Diplomausbildung Journalismus an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern. In dieser Zeit arbeitete er als Stagiaire für CH Media, überwiegend in den nationalen Ressorts Reporter und Wirtschaft.



"Wir freuen uns, mit Leo Eiholzer einen engagierten und talentierten jungen Journalisten gefunden zu haben. Er bringt die besten Voraussetzungen mit, um von unserem Förderprogramm zu profitieren», sagt Armin Müller, Mitglied der Chefredaktion der Redaktion Tamedia. «Das Förderprogramm für investigativen Journalismus ist eine tolle Chance für junge Journalistinnen und Journalisten, an spannenden Recherche mitzuwirken und von den Besten zu lernen. Es ist auch ein hervorragendes Sprungbrett für journalistische Karrieren, wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben."Das Förderprogramm für investigativen Journalismus bietet jungen Journalistinnen und Journalisten die Chance, das Recherchehandwerk zu erlernen und zu vertiefen. Der Preisträger erhält die Möglichkeit ein einjähriges, bezahltes Praktikum im Recherchedesk von Tamedia in Bern und Zürich zu absolvieren und dabei aktiv im Team zu arbeiten, welches zuletzt mit den Enthüllungen um die Implant Files oder Football Leaks und einem Buch zur Coronakrise für Schlagzeilen sorgte.