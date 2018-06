Wie am 7. Juni 2018 angekündigt, wird Tamedia die Westschweizer Boulevardzeitung "Le Matin" als rein digitale Medienmarke weiterführen. Die Mediengruppe hat die Vorschläge der Mitarbeitendenvertretung geprüft, die im Rahmen der Konsultationsphase eingereicht wurden, um die Auswirkungen auf die Arbeitsstellen zu vermindern. Eine Analyse der skizzierten Varianten zeigte jedoch, dass sämtliche Varianten in den vergangenen Jahren bereits in Betracht gezogen worden waren. In den letzten Jahren prüften und realisierten die verschiedenen Herausgeber von Le Matin eine Vielzahl unterschiedlicher Ideen und Massnahmen, um die Weiterentwicklung der gedruckten Zeitung zu ermöglichen.

Ein Verkauf von "Le Matin" stehe für Tamedia nicht zur Diskussion, heisst es weiter. "Als digitale Medienmarke soll 'Le Matin' mit einer eigenen Redaktion die einzigartige Positionierung in der Romandie bewahren." Diese Strategie baue auf der bereits heute hohen Online-Reichweite, der entwickelten Werbeplattformen, der Zusammenarbeit mit dem Netzwerk von Newsexpress und Sport-Center sowie einer Kooperation mit 20minutes.ch auf.Die Weiterentwicklung von "Le Matin" soll es ermöglichen, die hohen Verluste von 34 Millionen Franken in den letzten zehn Jahren ab- und eine längerfristige Perspektive für "Le Matin" aufzubauen.