Le Matin Dimanche erweitert das inhaltliche Angebot für seine Leserinnen und Leser. Die Sonntagszeitung in der Westschweiz stellt kommendes Wochenende ihre überarbeitete Ausgabe vor. "Die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine qualitativ hochstehenden Gesellschaftszeitung ist, die die Menschen in der Westschweiz über alle Generationen und Kantone hinweg zusammenbringt", begründet Ariane Dayer, Chefredaktorin von Le Matin Dimanche, die Neuerungen.



Unter anderem wird die bisherige Beilage Cultura zu einem eigenen vierten Bund, in welchen die Rubrik Bien vivre integriert wird. Der neue Bund soll Einblicke in das kulturelle Leben in der Romandie geben und befasst sich zudem auch mit nationalen und internationalen Kulturthemen. Femina, die einzige Frauenzeitschrift für die französischsprachige Schweiz, verstärkt ihre engagierte, feministische und integrative Positionierung. "Femina setzt das zu Beginn des Jahres erklärte redaktionelle Engagement fort: für Frauen in der Westschweiz über Frauen in der Westschweiz zu schreiben, soziale Themen abzubilden und ebenso engagiert wie inklusiv und frech zu sein, Humor und Glamour zu verbinden und unsere Favoriten mit unserem Publikum zu teilen", sagt, Chefredaktorin von Femina.Darüber hinaus wird das wöchentliche Magazin, das jeden Sonntag als Beilage von Le Matin Dimanche erscheint, um eine thematische Monats-Ausgabe ergänzt. Mit dem Relaunch von Le Matin Dimanche haben Redaktion und Verlag die Bünde Actu, Acteurs – der künftig unter dem Namen Profils erscheint – und Sport inhaltlich weiterentwickelt. Konkret heisst das: neue Kolumnisten, Karikaturen sowie eine Rubrik zum Thema Tiere. Guide TV, die führende Fernsehzeitschrift in der Westschweiz, wird in die Sonntagsausgabe aufgenommen. Das Lifestyle-Magazin Encore bleibt unverändert Teil von Le Matin Dimanche. Der Tamedia-Titel erreicht 319.000 Leserinnen und Leser.