Die MAZ-Absolventin Hasse war mehrere Jahre für das "Bündner Tagblatt" und als freie Journalistin unter anderem für den "Tages-Anzeiger", "SRF" und "Das Magazin" tätig. 2016 ging sie zur Frauenzeitschrift "annabelle". Zunächst arbeitete sie als Volontärin im Reportage-Ressort, 2017 erhielt sie eine Festanstellung als Online-Redaktorin. Im Sommer 2019 übernahm sie die Online-Leitung von annabelle.ch. Aktuell ist sie dort Head of Digital und stellvertretende Chefredaktorin.

Bei Tamedia wird Hasse eine neu geschaffene Position einnehmen. In der Funktion wird sie nach Unternehmensangaben für die digitale Inhaltsstrategie zuständig sein und gemeinsam mit den Redaktionen sowie dem Product-Team das Online-Angebot der Medien von Tamedia in der Deutschschweiz weiterentwickeln. Gleichzeitig soll sie die Verantwortung für die Teams der 12-App, Blogs, News, Podcast, Storytelling und Video übernehmen. Als Chefredaktorin Digital wird Hasse Mitglied der Chefredaktion und an Chief Digital Officer Christoph Zimmer berichten. Der genaue Zeitpunkt ihres Wechsels zu Tamedia ist noch offen.