Im August vergangenen Jahres hatte Tamedia Publikationen Deutschschweiz (unter anderen "Bund", "Berner Zeitung", "Basler Zeitung", "Tages-Anzeiger") mit Sitz in Zürich bekanntgegeben, in den kommenden drei Jahren die Kosten um 15 Prozent oder 70 Millionen CHF reduzieren zu wollen. Daraufhin führte die Dach-Personalkommission mit der Unternehmensleitung Verhandlungen über einen Sozialplan für die Beschäftigten, die allerdings ohne Ergebnis blieben.



In einem Verfahren vor der Eidgenössischen Einigungsstelle für kollektive Arbeitskonflikte und unter Vorsitz von Viviane Sobotich, Richterin am Verwaltungsgericht Zürich, ist es nun zu einer Vereinbarung gekommen. Der Sozialplan beinhaltet laut einer Mitteilung im Wesentlichen die Ausrichtung von Abgangsentschädigungen bei Entlassungen, Differenzzahlungen zur Kompensation von Lohneinbussen entlassener 50- bis 59-jähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Arbeitslosengeld beziehen, sowie Leistungen bei Frühpensionierungen.Wie es in einer Mitteilung von Impressum heisst, halten der Journalistenverband und die Dach-Personalkommission den erzielten Kompromiss für "korrekt". Dessen Grundlage sei der Sozialplan der Suisse Romande, der im Sommer zwischen Impressum, der Coordination des Rédactions und Tamedia abgeschlossen worden war. Ungeachtet der Einigung fordert Impressum Tamedia dazu auf, "die auszusprechenden Kündigungen auf ein Minimum zu reduzieren".