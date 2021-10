Mit seinem Engagement für TAG Heuer tritt Gosling ("La La Land", "Blade Runner 2049") in die Fußstapfen von Filmstars wie Steve McQueen, Jack Lemmon und Burt Reynolds. "Tag Heuer ist seit über hundertsechzig Jahren eine klassische und legendäre Luxusuhrenmarke, die sich durch Zurückhaltung auszeichnet", lässt sich der 40-Jährige in einer Medienmitteilung zitieren. "Die Entscheidung, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, fiel mir leicht. Ausserdem denke ich momentan generell sehr viel über Zeit nach. Meine Kinder werden so schnell gross. Deshalb habe ich die Zeit immer im Hinterkopf."



"Er ist ein wahrer Künstler, der seine Projekte mit äusserster Sorgfalt auswählt und sich ihnen wie kein anderer widmet. Das prägt nicht nur seine Figuren, sondern die gesamte kreative Gestaltung", lässt sich TAG Heuer-CEO Frédéric Arnault vernehmen. "Der Film ,Drive' hat den stärksten Zusammenhang mit unserem Status quo. Wir freuen uns auf unsere gemeinsamen kreativen Projekte."Die Carrera-Linie produziert Tag Heuer seit 1963. Mit der neuen Three-Hand-Kollektion mit 13 Modellen will der Hersteller seine Dreizeigeruhr-Ikone nach eigenen Angaben neu interpretieren. Es gibt vier Versionen: die TAG Heuer Carrera Day Date mit 41 mm, die TAG Heuer Carrera Twin-Time Date mit 41 mm, die TAG Heuer Carrera Date mit 39 mm und die TAG Heuer Carrera Date mit 29 mm. Medienberichten zufolge liegt der Werbefokus auf der Carrera Twin-Time Date.