British American Tobacco/Flickr

Die Bruttowerbeausgaben der Tabakbranche lagen im ersten Halbjahr prozentual deutlich über denen des ersten Semesters 2022

Nach Annahme der Volksinitiative "Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung" beschloss der Bundesrat, Werbung für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten an Orten und in Medien, zu denen Jugendliche Zugang haben, zu verbieten. Sein entsprechender Entwurf soll in Teilen abgeschwächt werden.

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-S) habe die Teilrevision des Tabakproduktegesetzes zur Umsetzung d