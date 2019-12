Die Initiative will jegliche Tabakwerbung, die Kinder und Jugendliche erreichen kann, verbieten. Dazu gehört Werbung in Printmedien, dem Internet einschließlich der Sozialen Medien, auf Plakaten, in Kinos und Verkaufsstellen. Letztlich würde die Forderung faktisch einem vollständigen Werbeverbot gleichkommen. Dies gehe zu weit, betont der Bundesrat in einer Mitteilung.Im Gegenzug will sich der Bundesrat für bedeutende Einschränkungen der Tabakwerbung und in der weiteren parlamentarischen Debattefür einen stärkeren Jugendschutz einsetzen. Ziel sei ein Gesetzesprojekt, das dem Anliegen der Initiative weitgehend entsprechen solle. Jetzt muss sich der Nationalrat mit der Vorlage des Tabakproduktegesetzes auseinandersetzen.