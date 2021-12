Die Schweiz steht unter anderem für Schoggi, Käse und Uhren. Das soll es aber nicht gewesen sein. So manches Klischee verdecke, dass das Land auch Innovationsstandort und Entwicklungslabor moderner Technologien sei, heisst es in einer Mitteilung der Badener Videoproduktionsfirma Maybaum. Den Blick darauf soll jetzt ein Film für die Organisation für Export- und Standortpromotion S-GE freilegen.

Für den Film, der zeigt, wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten, haben zum einen diverse Partner ihr Filmmaterial zur Verfügung gestellt, zum anderen wurde spezifisch gedreht. Die Schweiz wird nach Maybaum-Angaben zur Kulisse, in der aus Vision Realität wird und in der trotz begrenzter Fläche unbegrenzter Platz für technische Innovationen vorhanden ist. Das Video wird künftig in acht Sprachen bei physischen und digitalen Events von S-GE eingesetzt, um vielversprechende ausländische Unternehmen für den Standort Schweiz zu begeistern.