"Für unseren Entscheid, CRK und Aroma als neue Lead-Agent ur von Swissgrid zu wählen, haben nicht nur das Verständnis für die Ausgangslage und die Rahmenbedingungen von Swissgrid den Ausschlag gegeben. Auch die kreativen Ausführungen sowie die hohe Kompetenz in digitaler Kommunikation haben überzeugt," so Michelle Roth, Head of Communication & Stakeholder Management von Swissgrid.



"Wir wollten zeigen, dass wir die Rolle einer Lead-Agentur ausfüllen können, aber auch Ideen und Begeisterung mitbringen, um die grosse Vielfalt an Themen rund um die Aufgaben von Swissgrid ganz unterschiedlichen Zielgruppen packend zu vermitteln. Das ist wichtig, denn die zuverlässige und wirtschaftliche Versorgung mit Energie – und davon immer mehr Strom – ist längst kein Nischenthema mehr für Fachleute, sondern gehört nach oben auf der öffentlichen Agenda", ergänzt Oliver Wimmer, Partner bei CRK und Mandatsleiter der Agenturgemeinschaft.



Aroma und CRK arbeiten seit mehreren Jahren in verschiedenen Mandaten und Projekten eng zusammen, darunter die mehrjährige Kampagne «erneuerbar heizen» von EnergieSchweiz oder der Nationale Klimatag, der am 27. Mai 2021 stattfinden wird.