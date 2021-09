Die kreativste Fundraising-Aktion hat das Publikum vor Ort gewählt. Von insgesamt drei Nominierten konnte sich die gemeinsame Year-End-Kampagne "Die Welt ruft an" von Helvetas und Ferris Bühler Communications durchsetzen. Sie stützte sich nach Agenturangaben auf die neue Normalität, die die Corona-Pandemie geschaffen hat, und machte digitale Nähe und Solidarität trotz Social Distancing möglich. Der Badener Storytelling-Dienstleister und die Schweizer Entwicklungsorganisation kreierten ein emotionales Konzept rund um reale Video-Calls aus aller Welt, in denen von Armut betroffene Menschen ihre persönliche Geschichte erzählen und die Zuschauenden auffordern, ihresgleichen in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen. Für die Kampagne produzierten Helvetas und Ferris Bühler Communications mit vier Protagonisten emotionale Videoanrufe. Diese waren im Dezember 2020 in allen öffentlichen Verkehrsmitteln der Verkehrsbetriebe Zürich sowie mit einer vielseitigen Online-Kampagne und einem PR-Stunt an der Bahnhofstrasse in Zürich präsent.



Das Sozialwerk Pfarrer Sieber hat mit seiner von der Agentur Evoq Communications kreierten Kampagne unter dem Motto "Wenn das Leben in Schieflage gerät" Einnahmen von mehr als 1,6 Millionen CHF erzielt und über 2000 neue Spender-Adressen generiert.