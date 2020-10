Neue Gaming-Akzente auf blue TV

Das sind die Gewinner

Ein grosses Ausrufezeichen setzten «KINGZZZ» mit dem Sieg im Taktikshooter «Counter-Strike:Global Offensive». Das Team konnte sich mit 2:1 gegen das Team «Red Instinct» durchsetzen und vor zahlreichen Online-Zuschauern den Pokal und das Preisgeld von 5 000 Franken entgegennehmen.

Über 285'000 Zuschauer verfolgten Fornite-Finale

22 Profi-Spieler lieferten sich am Grand Final der Swisscom Hero League am HeroFest auf dem Bernexpo-Gelände ein packendes Battle. Obwohl aufgrund der aktuellen Situation vor Ort nur ungefähr 100 Personen pro Tag zugelassen waren, tat das der Stimmung keinen Abbruch. Nadine Jaberg, E-Sport Verantwortliche bei Swisscom, zeigt sich trotz der aktuellen Situation zufrieden mit dem Ergebnis: «Natürlich haben wir gehofft, dass das Grand Final in einem grösseren Rahmen stattfinden kann. Trotzdem war auch die vierte Season mit den vielen Online-Zuschauern ein grosser Erfolg. Gerade in der aktuellen Situation hat sich gezeigt, wie eng die Gaming Community zusammenhält und welches Potenzial in diesem Sport steckt.»Swisscom hat die positive Entwicklung im Bereich Gaming und E-Sport erkannt und setzt mit blue TV neue Akzente: So finden Kunden verschiedenste Gaming-Inhalte von TV-Sendern, Streaming-Plattformen wie Twitch oder aus dem Netz im Themendossier "Gaming" einfach und können diese auf dem Fernseher mitverfolgen. Zudem wird das Cloud-Gaming-Angebot auf blue TV schrittweise weiter ausgebaut.Am Samstag holte sich im Mobile Game «Clash Royale» Karan Rastogi aka «Senpai Rekt» aus Genf den Sieg. Ein grosses Ausrufezeichen setzten «KINGZZZ» mit dem Sieg im Taktikshooter «Counter-Strike:Global Offensive». Das Team konnte sich mit 2:1 gegen das Team «Red Instinct» durchsetzen und vor zahlreichen Online-Zuschauern den Pokal und das Preisgeld von 5 000 Franken entgegennehmen. Wie bereits in der ersten Season fand am Sonntag der E-Sport-Klassiker «League of Legends» statt, in dem die Teams «Lostik» und «Noetic» gegeneinander antraten. Nach rund 2 Stunden Spielzeit, setzte sich das Team «Lostik» mit 2:0 durch und feierte den Sieg auf der grossen Bühne.Den "Swisscom Gaming Cup feat. Fortnite", der ebenfalls vom HeroFest übertragen wurde, gewann das Trio «Noahreyli». «Über 285'000 Zuschauer unterschiedlichen Alters verfolgten das Endspiel des Swisscom Gaming Cup feat. Fortnite als auch die Finalspiele der Swisscom Hero League online oder am Fernseher mit. Das zeigt, wie gross das Interesse für E-Sport auch ausserhalb der Community ist – einige Spieler haben bereits Fans. Das ist eine tolle Entwicklung und freut mich sehr.», zieht Nadine Jaberg Bilanz.