Wie sah das erste Natel aus? Was ist mit "Netflix & Chill" gemeint und was versteht man unter einem Strassenfeger? - Solche Fragen stellt die Blue TV-Stimme und überprüft damit das "Medienwissen" von vier Duos aus älterer und jüngerer Generation. Es geht es um Themen wie Entertainment, Kommunikation oder Gaming, also Kernthemen des Telekommunikationskonzerns Swisscom.

GENWHO - Let's talk generations: Gaming

Die "Gen Who"-Kampagne soll einerseits verdeutlichen, dass sich die Welt der älteren Generation von der der Z und Y extrem unterscheidet. Das zeigen etwa kryptische Begriffe wie Flämmli-Icon, "Switzerlan" oder Chatbots. Andererseits wird klar, dass es vieles von früher auch heute noch gibt, nur in einem anderen Gewand.