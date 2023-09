SRD

Daniel Anstandig: "Menschen werden nicht durch KI ersetzt. Aber Menschen werden durch andere Menschen ersetzt, die KI nutzen."

Beim Swiss Radio Day in Zürich stand die Zukunft des Radios im Mittelpunkt. Zwei Themen nahmen dabei großen Raum ein: Das Verhältnis des Radios zur GenZ und die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf das Medium. Namhafte Referenten rangen dabei um Antworten auf viele neue und bekannte Fragen.

Für Radioleute ist der Swiss Radio Day längst fester Bestandteil in ihrem Kalender. Und so pilgerten in diesem Jahr 275 Besuchende ins Z&uum