Im vergangenen Jahr zählte der Swiss Radio Day über 375 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In diesem Jahr dürften es ein paar mehr werden. Denn im Unterschied zu 2020 findet das diesjährige Treffen der Radiobranche am 26. August wieder live im Zürcher Kaufleuten statt - natürlich mit einem Hygienekonzept - und zusätzlich gibt es noch einen Video-Live-Stream. Darryl von Däniken, der im Auftrag der Radio Events GmbH, einer gemeinsamen Gesellschaft von der SRG, VSP und RRR, möchte so sicherstellen, dass möglichst viele Interessierten dem Programm folgen können. Wie gewohnt sollen in Fachreferaten, Diskussionen und Workshops inhaltliche und technische Branchenneuheiten präsentiert und die Zukunft des Radios diskutiert werden. Dazu gehört beispielsweise eine Runde zur Medien-Konvergenz mit Bakel Walden, SRG, Florian Wanner, CH Media, Kevin Gander, Canal 3, Thierry Savary, Radio Fr, und Sandro Prezzi, Prezzi Media.

​Seit 1999 veranstalten die SRG und Privatradios (VSP & RRR) zusammen den Swiss Radio Day. Das Event ist die einzige Veranstaltung für Vertreter aller Sprachregionen der Schweiz, die ganz dem Medium Radio gewidmet ist. Auch der Verband Unikom und das DAB+ Netzwerk digris sind eingebunden. Swisscom Broadcast ist der langjähriger Presenting Partner und der SwissRadioDay wird weiter unterstützt von der SUISA, Swissperform, Swiss Media Cast, IFPI und Audion.





Radio macht Schule ist das Thema von Andrea Fehr, SRF, und Tania Chytil, RTS. Spannendes aus der Hörerforschung 2023+ dürfte Tanja Hackenbruch, Mediapulse, im Gepäck haben. Professor Klaus Goldhammer, Goldmedia, stellt Erkenntnisse aus dem Webmedienmonitor 2021 vor. Und bei Ina Tenz, Anda Business Communications, geht es um Radioprogramme nur für Frauen. Und das ist nur ein Ausschnitt. Zum kompletten Programm und zur Anmeldung geht es hier . mir