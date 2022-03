Welti-Furrer Fine Art gewinnt Auszeichnung für das "Poster of the Year 2021"

© APG|SGA Gewinnt den "Poster of the Year 2021" Swiss Poster Award: "When art has to move", kreiert von Ruf Lanz Zürich für Welti-Furrer Fine Art AG

18 Swiss Poster Awards in Gold, Silber und Bronze wurden unter 33 nominierten und insgesamt 220 eingereichten analogen und digitalen Kampagnen vergeben. Die Kampagne "When art has to move" wurde mit dem "Poster of the Year 2021" ausgezeichnet. Die Trophäen werden den Gewinnerinnen und Gewinnern persönlich überbracht und alle prämierten Arbeiten in einem Award-Gewinner-Video präsentiert. Die traditionelle APG|SGA Poster Night ist dann wieder für’s nächste Jahr geplant.