Bilder: ch media

Neues Moderations-Duo der Swiss Music Awards 2023 vom 17. Mai: Marco Fritsche und Annina Frey

Die Swiss Music Awards haben ein neues Moderations-Dreamteam verpflichtet. Der Appenzeller Marco Fritsche, der bereits die letztjährige Ausgabe des wich-tigsten Schweizer Musikpreises erfolgreich moderierte, und die Baslerin Annina Frey führen gemeinsam am 17. Mai 2023 in der Bossard Arena Zug durch den glamourösen Abend. Der Ticket-Vorverkauf für die grosse Award-Show startet zudem heute um 9:00 Uhr.

Am Mittwoch, 17. Mai 2023 werden an der 16. Ausgabe der Swiss Music Awards die erfolgreichsten Musikerinnen und Musiker geehrt. Auch in diesem Jahr wi