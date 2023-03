CH Media

Swiss Music Award-Rekordgewinner Loco Escrito ist bereits zum sechsten Mal nominiert

Die Verleihung der diesjährigen Swiss Music Awards rückt näher. Am 17. Mai werden die Betonklötze in Zug vergeben. In sieben nationalen Kategorien stehen die Nominierten nunmehr fest.

Trauffer, Heimweh und Hecht führen mit zwei Nominierungen das Rennen an. Latin-Sänger Loco Escrito könnte sich in diesem Jahr bereits s