In einer Mitteilung schreibt Martin Zenklusen, Mitglied Zentralvorstand Swiss Marketing, die RAVs würden bei der Berechnung der Arbeitslosenquote Äpfel mit Birnen vergleichen. Auszüge der Mitteilung im Wortlaut:



Nach der Abstimmung über die Eidgenössische Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» im Jahr 2014 und einer heissen politischen Debatte musste die Initiative schnell umgesetzt werden. Auf Basis der veralteten Berufsnomenklatur 2000 ermittelte das Bundesamt für Statistik (BfS) über eine Befragung 15'774 Marketingstellen in der ganzen Schweiz. Bei 586'000 Betrieben, davon mehr als 10'000 mit über 50 Angestellten, schien uns die Zahl nicht sehr glaubhaft. Also versuchten wir, die Plausibilität der Ergebnisse zu überprüfen.Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) haben 1615 Arbeitslose unter dem Begriff Marketingfachleute zusammengefasst, es sind dies Sachbearbeiter Marketing, Marketing Manager, Marketingplaner, Marketingassistenten, Promotion Manager, Marketingfachmann, Markom-Fachmachmann, Merchandiser. Daraus ergibt sich die Arbeitslosenquote von 10.2 % für die Berufsart Marketingfachleute.Eine Aussage zur Arbeitslosigkeit bei Marketingfachleuten mit eidgenössischem Fachausweis wäre so aber gar nicht möglich, schreibt Swiss Marketing in der Mitteilung weiter. Die Berufsart Marketingfachleute entspreche nicht den erfolgreichen Absolventen der Prüfung für Marketingfachleute mit eidgenössischem. Fachausweis.Swiss Marketing führt nun Gespräche mit dem Seco, dem BfS und verschiedenen befreundeten Verbände, wie es in der Mitteilung heisst, um auf die Diskrepanz hinzuweisen und eine Erklärung herbeizuführen. Man arbeite mit dem BfS an der neuen schweizerischen Berufsnomenklatur CH-ISCO und mit dem Seco an der Überarbeitung der neuen AVAM-Berufsliste. Dies wird die Basis für die Berechnung des neuen Schwellenwertes von 5 % für meldepflichtige Berufe gültig ab 1.1.2020. Wir erwarten eine differenzierte und genauere Aussage zur effektiven Arbeitslosigkeit im Marketing.