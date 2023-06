Midjourney X Peter Brönnimann

Das Motiv stammt von Konzepter, Texter und Creative Director Peter Brönnimann, Werber des Jahres 2013

Am 8. und 9. Juni findet wieder die Wirtschaftskonferenz Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken statt. In deren Rahmen zeigt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF in der Schweiz und in Liechtenstein, wie sich Kreative mit Hilfe von KI eine positive Zukunft für Kinder ausmalen.

Dafür hat UNICEF zwölf Kreativschaffende damit beauftragt, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz Bilder zu kreieren. Unter dem Motto "Make.