© Marcel Bieri Gewinner Marc Delacombaz von der Laiterie-Fromagerie in Montbovon

1064 Käse in 32 Kategorien haben am Wettbewerb um den Schweizermeister-Käse 2022 teilgenommen. Die Fachjury unter der Leitung von FROMARTE, dem Dachverband der Schweizer Käsespezialisten, hat am 23. September 2022 den Gruyère AOP von Marc Delacombaz von der Laiterie-Fromagerie in Montbovon als besten Schweizer Käse 2022 ausgezeichnet und ihm den Titel "Swiss Champion" verliehen.