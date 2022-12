© Nexa Consulting Ihren Reifegrad auf dem Gebiet CEX bewerten die befragen Unternehmen mit 54 von 100 möglichen Punkten

69 Prozent der Unternehmen in der Deutschschweiz und der Romandie planen, in den kommenden zwölf Monaten in Customer Experience zu investieren. Das geht aus der Swiss CEX Study von Nexa Consulting und der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) hervor. Im Vergleich zu den Studienergebnissen des Vorjahres sind dies neun Prozentpunkte weniger.