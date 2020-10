Mit dem Modell "Delayed" will der Schweizer Uhrenhersteller den zahllosen humorigen Einlassungen über den Pannen-Airport und seine Geschichte eine weitere hinzufügen – und nicht zuletzt öffentlichkeitswirksam auf seinen Laden im Flughafen aufmerksam machen. Der Store musste schliesslich ebenfalls neun Jahre bis zur Öffnung seiner Türen warten.Auch das Zeitmesser-Special zeigt symbolisch die neun Jahre Verspätung an. So erzählt Swatch die Story, die Uhr habe damals – also 2011 – schon inklusive aufgedruckter Jahreszahl zum Verkauf bereitgelegen. Dann sei sie Jahr für Jahr aus ihrer Verpackung genommen worden, um sie mit einer neuen Jahreszahl zu versehen. Deshalb seien auch auf der Verpackung die Zeichen der Zeit – Kaffeeflecken, Staubüberzug und Klebestreifen – zu erkennen.Im Geschäft am Airport will die Uhrenmarke nach eigenem Bekunden ebenfalls die Zeit angehalten haben. Nach dem Motto "We’re gonna open like it’s 2011!" hat der Hersteller die gesamte Ladeneinrichtung, einen Teil des Uhren-Sortiments und das Visual Merchandise so nachgestellt und nachgebaut, wie der Store eben vor neun Jahren öffnen sollte. Wem der Ausflug zum BER zu langwierig ist, kann sich die Uhr im Übrigen auch am Berliner Kurfürstendamm beschaffen.