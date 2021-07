Zimmermann bringt nach Suva-Angaben neben langjähriger Führungserfahrung in verschiedenen Kommunikationsdisziplinen und Know-how im Umgang mit Change Management und Digitaltransformation ausgewiesene Fachkenntnisse in Unternehmenskommunikation, Markenführung sowie Sponsoring und Eventmanagement mit. Seit 2007 war er Mitglied der Direktion und seit 2019 Beisitz der Geschäftsleitung bei der PostFinance AG in Bern. In dieser Funktion war er auch für die Leitung des Krisenstabs Kommunikation verantwortlich.



In seiner neuen Funktion bei der Suva berichtet der 52-Jährige an Daniela Bassi, Abteilungsleiterin Kundenmanagement und Kommunikation. Zimmermanns Vorgängerin Arabelle Frey, die den Posten der Unternehmenskommunikationschefin erst Mitte vergangenen Jahres übernommen hatte , wechselt nach Unternehmensangaben auf eigenen Wunsch in die Funktion der Mediensprecherin für das Thema "Versichern und Finanzen".