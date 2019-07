Dafür setzt Sir Mary auf ein digitales "Content-Ökosystem". "Die Lösung ist keine typische Werbekampagne, sondern ein Ökosystem aus unterschiedlichsten Content-Elementen", erläutert Nicolas Hostettler, Strategy Director des Kommunikationsdienstleisters, "vom unterhaltsamen Post bis zur 3-Minuten-IGTV-Doku werden relevante Sunrise-Themen über verschiedene Kanäle zu einer Geschichte orchestriert“. Die Digital Branding-Aktionen beinhalten laut der Agentur eine erhöhte Präsenz auf Instagram mit Fokus auf Bewegtbild-Content, langfristige Medienkooperationen und Influencer Marketing.



Sir Mary zeichnet nach eigenen Angaben außer für die Content-Offensive auch für den Bereich Paid Media über die diversen Kanäle verantwortlich. Dabei werden die Generationen Y und Z über datenbasierte Kommunikation zu den passenden Sunrise-Produkten geleitet. Hierfür hat Sir Mary ein Trigger-Konzept erarbeitet, das die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe abbildet, etwa in Sachen auslaufender Vertrag oder zersprungener Screen oder in Hinblick auf die niedrigere Altersschwelle der Jugendabos der Konkurrenz. Für jeden Trigger wurde eine eigene Kommunikation samt Bildwelt und Landingpage kreiert. Über Display Programmatic und Social-Kanäle wie Facebook, Instagram und Snapchat werden die Anzeigen durch Targetingstrategien an die richtige Zielgruppe ausgespielt.Die so entstandene Always-on Strategie soll es Sunrise erlauben, 365 Tage im Jahr auf Augenhöhe mit der Zielgruppe zu kommunizieren und sie über die ganze Customer Journey hinweg mit relevanten Inhalten an die Marke zu binden.