Frage: Welche Verpackung löst mehr Swissness aus? - Der Vergleich zeigt, dass es die alte mit Matterhorn ist

Zur Erinnerung: Der US-amerikanische Konzern Mondelez International hat das Verpackungsdesign seiner Toblerone aufgrund der Produktionsverlagerung von Bern nach Bratislava ändern müssen. Die Schokolade liegt nun ohne Matterhorn auf den Verpackungen respektive im Logo in den Regalen, der Schriftzug "Toblerone – established in Switzerland" hat "Toblerone – of Switzerland" ersetzt. Wie sehr schadet Toblerone der Swissness-Verlust? Das hat sich Zutt & Partner gefragt.

Die Schweizer Unternehmensberatung für Neuromarketing ist der Frage mit einer Studie nachgegangen. In dieser EmoCompass-Studie wurden die Emotion