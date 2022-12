© zVg Die 13 Kräuter der Ricola-Kräutermischung waren in einem Hochbeet am Stand zu beschnuppern

Der Kräuterbonbon-Hersteller Ricola hat erstmals in seiner Geschichte schweizweit an 13 Standorten der Detailhändlerin Coop Bonbons live vor Publikum gekocht und geprägt. Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit USP Partner konzipiert, geplant und realisiert.